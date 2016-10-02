03.10.2016 23:50 Имя нового главы Кирова станет известно 5 октября Нового главу для города Кирова выберут в среду, 5 октября. Внеочередное (51-е) заседание городской думы, на котором будут рассматривать вопрос о градоначальнике, запланировано на 9 часов утра. Вопрос об избрании главы - единственный в повестке дня.

Напомним, что претендовать на этот пост могут лишь представители депутатского корпуса. Выдвигать кандидатуры могут народные избранники, причем не возбраняется и самовыдвижение. Голосуют тайно. Этому предшествуют вопросы кандидатам и их ответы, а также выступления тех, кто хочет сагитировать "за" или "против".

Как сообщает пресс-центр города, победителем должен стать кандидат, за которого проголосует большинство депутатов, присутствующих на заседании. Согласно результатам голосования дума должна принять решение об избрании главы.

Место главы города стало вакантно после того, как Владимир Быков принял решение оставить пост и перейти на работу в Законодательное собрание, спикером которого он может стать уже на ближайшем заседании, которое состоится на этой неделе. ‹‹ К списку новостей