13.10.2016 16:58 Кировчане выйдут на субботники В выходные в Кирове пройдут субботники. Они должны состояться во всех районах областного центра. 15 октября, в субботу, приберут Октябрьский район города. Должны стать краше бульварная часть Октябрьского проспекта (от Московской до Труда), а также сквер, расположенный на пересечении улиц Карла Маркса и Профсоюзной.

В Ленинском районе будут мести "свою" часть бульвара Октябрьского проспекта, парк у Кировского цирка, прибрежную зону реки Люльченка (район улицы Воровского) и реки Вятка (поселок Вересники).

Первомайский район также не останется в стороне от субботников. Здесь пройдёт большая уборка в сквере напротив Центральной гостиницы, у кафе "Театральное" и на набережной Грина.

В Нововятске местом проведения субботника, как уточнили в администрации города, станет территория детского сада №3. ‹‹ К списку новостей