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16.10.2016 00:07

Кировчанин попал в больницу, отравившись опятами

Жителя города Кирова госпитализировали после того, как он поел жареных грибов. По информации Роспотребнадзора, виновниками отравления стали опята, которые пострадавший лично собрал в лесу, а затем зажарил.
Недомогание у грибника началось уже через полчаса. Мужчина был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.
В ведомстве отмечают, что подобные случаи, связанные с употреблением в пишу несъедобных или неправильно приготовленных грибов, на территории области регистрируются ежегодно.
В связи с этим в Роспотребнадзоре призвали кировчан в оставшиеся дни "тихой охоты" собирать в лесах только те грибы, которые им хорошо знакомы, а также воздержаться от употребления в пищу переросших немолодых грибов. Причиной неприятностей со здоровьем могут стать и грибы, собранные в городских парках и дворах, на обочинах автомобильных дорог или у железнодорожных путей. Дело в том, что там дары природы могут накапливать ядовитые вещества, что делает их непригодными к употреблению в пищу.

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