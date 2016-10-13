17.10.2016 23:59 Кировчанину пришлось заплатить штрафы, чтобы "спасти" гараж Жителю города Кирова пришлось сделать нелегкий выбор: заплатить 60 тысяч рублей в качестве штрафа за пьяные поездки на авто или же навсегда лишиться любимого гаража. Как стало известно, мужчина из Ленинского района областного центра предпочел все-таки гараж. После того, как судебные приставы наложили арест на строение, нарушитель нашел нужную сумму на оплату штрафа. Ускориться гражданину пришлось из-за того, что по истечении десяти дней ареста гараж мог быть передан на оценку и реализацию.

В УФССП по Кировской области отмечают, что за девять месяцев текущего года в регионе в работе были около 8 тысяч (точная цифра - 7828) исполнительных производств о взыскании штрафов, наложенных судами за правонарушения, связанные с безопасностью дорожного движения. В общей сложности нарушители должны выложить 151 миллион 924 тысячи рублей. ‹‹ К списку новостей