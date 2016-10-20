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Кировских чиновников могут лишить "золотых парашютов"

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Кировских чиновников могут лишить "золотых парашютов"

Бывших кировских чиновников могут оставить без "золотых парашютов". Об этом сегодня сообщил и.о. заместителя председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.
По его словам, такое решение позволит сэкономить для бюджета примерно 38 миллионов 500 тысяч рублей.
Вопрос об отмене "парашютов" ранее уже поднимался отдельными депутатами Законодательного собрания. Но пока до принятия конкретных решений дело не доходило.
Сейчас инициатором отмены ряда выплат для экс-чиновников выступит региональное правительство. Как стало известно, одна лишь отмена страховых пенсий лицам, которые замещали должности губернатора Кировской области, главы администрации региона и председателя Законодательного собрания края, может составить 5 миллионов рублей.
Наиболее ощутимой может стать экономия средств благодаря ограничению выплаты пенсий за выслугу лет - государственным и гражданским служащим региона. Кроме того, доплат к страховой пенсии могут лишиться и лица, которые замещали муниципальные должности.

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