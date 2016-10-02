03.10.2016 23:34 Кондуктору кировского автобуса откусили ухо В городе Кирове кондуктор автобуса лишилась уха на рабочем месте. О неординарном ЧП местные средства массовой информации узнали из социальных сетей. В частности подробности происшествия сообщил один из очевидцев в группе "Злой кировчанин" в "Вконтатке". Известно, что инцидент случился утром 3 октября в автобусе 15-го маршрута. На одной из остановок (в районе Дымково) в автобус, который следовал из Коминтерна в сторону центра, зашел молодой мужчина - знакомый кондукторши. Он решил что-то обсудить с женщиной. Для разговора, который пассажир и работница вели на повышенных тонах, пара уединилась на заднем сиденье. Постепенно напряжение нарастало и вскоре диалог перерос в настоящую дракой.

По словам очевидцев, в какой-то момент женщина закричала. На место происшествия пришлось вызвать медиков и полицию. Свидетели отмечают, что женщина получила травмы - в частности пострадало ухо, за которое пассажир сильно укусил кондукторшу зубами. ‹‹ К списку новостей