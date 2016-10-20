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Лайками и репостами можно будет платить за сотовую связь

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24.10.2016 01:20

Лайками и репостами можно будет платить за сотовую связь

Социальная сеть "Вконтакте" в ближайшее время (уже до конца 2016 года) представит своего собственного оператора связи. Об этом столичная пресса сообщает со ссылкой на осведомленные источники в руководстве соцсети. Предположительно проект будет именоваться VKmobile. Интересно, что оплачивать телефонные разговоры пользователи смогут не только деньгами, но и... лайками, а также репостами в соцсети. Например, заработать средства на общение по телефону можно будет, вступив в определенные сообщества.
Напомним, в этом году "Вконтакте" отметила 10-летие. Основателем компании был Павел Дуров. Сейчас сетью владеет Mail.Ru Group. Каждый день в "Вконтакте" заходит примерно 80 миллионов человек по всему миру. Отметим, что продажа лайков, репостов и даже подписчиков в соцсети уже стала настоящим бизнесом, который пока вели люди, не связанные с "Вконтакте". И это, конечно, не нравилось (и не нравится) законным владельцам сети.

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