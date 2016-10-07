11.10.2016 23:25 МЧС предупредило о возможных ДТП в Кирове в "день первого снега" МЧС предупредило кировчан о неприятностях, которые может преподнести первый снег. В ведомстве сообщают о том, что 12 октября в городе ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможен туман. Ветер будет дуть северный и северо-западный.

Спасатели отмечают, что в Кирове в таких погодных условиях "возможны аварии на системах коммунальных и электроснабжения". Также есть вероятность аварийных ситуаций на всей протяженности ЛЭП и линий связи.

В МЧС напоминают, что день первого снега традиционно неблагоприятен и для поездок на автомобиле. Ведь в городе усиливается вероятность дорожно-транспортных происшествий, "способных достичь масштабов ЧС локального уровня". Обычно причиной этого становится нарушение водителями скоростного режима в неблагоприятных метеорологичеких условиях, отмечают спасатели.

Кстати, небольшой первый снег в Кирове уже прошел. Но пока "местами": в понедельник его можно было наблюдать в районе Филейки, а во вторник днем легкий снежок покружил и над центром. ‹‹ К списку новостей