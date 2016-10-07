11.10.2016 00:25 На трех разбитых улицах Кирова положили новый асфальт Власти города Кирова отчитались о завершении ремонта участков еще трех улиц в областном центре. Стоимость работ на них в общей сложности составила больше 11-ти миллионов рублей. Теперь водители могут не объезжать ранее разбитые улицу Московскую (от проспекта Строителей до Ульяновской), улицу Дерендяева (от Молодой Гвардии до Герцена) и улицу Герцена (от Горького до Октябрьского проспекта).

В администрации Кирова пояснили, что работы на данных участках велись не только из-за крайне плохого качества дорожного полотна, но и с учетом большого количества обращений от граждан. Кстати, по просьбам пешеходов на улице Герцена по пути к торговому центру Jam Moll установили новый бордюрный камень, с помощью которого разделили проезжую часть и тротуар. ‹‹ К списку новостей