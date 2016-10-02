04.10.2016 22:48 Первый снег в Кирове можно будет увидеть 11 октября фотоархив Скоро в Кирове выпадет первый снег. По информации портала "Гисметео.ру", это случится уже через неделю.

11 октября, во вторник, температура в областном центре может опустится до 0 градусов, так что небольшой дождь, который ожидается с вечера понедельника (10 октября), к утру превратится в снежок.

Отметим, что, согласно долгосрочному прогнозу, "бабьего лета" в Кировской области в октябре уже не предвидится. Первую половину месяца будет дождливо, во вторую станет прохладнее, зато солнце будет выглядывать чаще.

Дневные температуры с 10 октября опустятся до +1, +3 и +4 градусов.

Также, по информации прогноза на тридцать дней вперед, в начале ноября температуры в Кирове уйдут в минус: 1 ноября в Кирове может похолодать до -3 градусов, а 2 ноября - до -7 градусов. ‹‹ К списку новостей