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04.10.2016 22:48
Первый снег в Кирове можно будет увидеть 11 октября
Скоро в Кирове выпадет первый снег. По информации портала "Гисметео.ру", это случится уже через неделю.
11 октября, во вторник, температура в областном центре может опустится до 0 градусов, так что небольшой дождь, который ожидается с вечера понедельника (10 октября), к утру превратится в снежок.
Отметим, что, согласно долгосрочному прогнозу, "бабьего лета" в Кировской области в октябре уже не предвидится. Первую половину месяца будет дождливо, во вторую станет прохладнее, зато солнце будет выглядывать чаще.
Дневные температуры с 10 октября опустятся до +1, +3 и +4 градусов.
Также, по информации прогноза на тридцать дней вперед, в начале ноября температуры в Кирове уйдут в минус: 1 ноября в Кирове может похолодать до -3 градусов, а 2 ноября - до -7 градусов.
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