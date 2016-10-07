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Семь учебных заведений Кирова попали в российский Топ-500

В числе лучших из лучших школ, гимназий и лицеев в рейтинге, составленном Московским центром непрерывного математического образования, по итогам 2015-2016 годов оказались семь учебных заведений из Кирова. Список передовых образовательных организаций РФ составлялся при поддержке Министерства науки и образования России.
Достойными попадания в топ оказались кировский "Лицей №21" и Вятская православная гимназия во имя преподобного Трифона Вятского. Это - что касается муниципальных учебных заведений. Также в рейтинге фигурируют и 5 государственных учебных заведений "с кировской пропиской": Вятская гуманитарная гимназия с углубленным изучением английского языка, Кировский физико-математический лицей, Кировский экономико-правовой лицей, Лицей естественных наук и вятско-полянский Многопрофильный лицей.
Отметим, что топ-500 - престижный рейтинг, который составляется с 2013 года. Полный список лучших школ России в 2015-2016 годах охватывает учебные заведения во всех субъектах федерации. Отметим, что Вятка в рейтинге смотрится очень даже неплохо. Эксперты, ознакомившиеся с результатами исследования, отнесли 43-й регион к числу субъектов РФ, продемонстрировавших положительную динамику за минувший год. Также положительных отзывов, вместе с Кировской областью, удостоились Нижний Новгород, Челябинск, Татарстан, Башкортостан, Удмуртия.

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