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Снег в Кировской области ляжет на этой неделе

Ноябрь в Кирове начнется с минусовыми температурами на термометрах. В ближайшую неделю, по данным портала "Гисметео.ру", в регионе ожидается холодная погода. Днем во вторник, 1 ноября, - минус 2. Точно такая же температура ожидается в среду (2 ноября) и в четверг (3 ноября). В пятницу, 4-го, похолодает до -4. В субботу, 5 ноября, ожидается -3 градуса, а в воскресенье - вновь -4 градуса.
Не исключено, что снег ляжет в областном центре уже на следующей неделе. По-крайней мере, осадки в виде снега ожидаются 1, 2,4, 5 и 6 ноября. Единственным солнечным и бесснежным днем, по данным сайта прогнозов погоды, может стать четверг.
По ночам ожидаются настоящие морозы. Например, с четверга на пятницу прогнозируется похолодание до -8 градусов, а в ночь на следующее воскресенье - до -13 градусов.

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