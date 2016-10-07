07.10.2016 14:45 В Киров пришла "взрослая" вакцина против гриппа фотоархив В Кировскую область поступила вторая партия противогриппозной вакцины. 120 тысяч доз "Совигриппа" для взрослых уже распределены по медицинским организациям края. Как уточнили в региональном минздраве, первая партия вакцины была также в количестве 120 тысяч доз и поступила на Вятку еще в конце августа.

Сейчас регион полностью готов к сезону простуд. Вакцины должно хватить на всех желающих.

Что касается "детской" вакцины, то она тоже уже поступила в регион в достаточно большом количестве. Сейчас в области имеется 92 процента от необходимого количества "Совигриппа" для детей. Остальные 8 процентов придут в течение октября.

В минздраве Вятского края напоминают, что бесплатно "уколоться" от гриппа могут медработники, персонал детских учреждений, лица старше 60-ти, а также те, у кого есть хронические заболевания, работники транспортной и коммунальной сфер. В список входят дети с шестимесячного возраста, учащиеся среднего и высшего профессионального образования, беременные женщины, призывники. ‹‹ К списку новостей