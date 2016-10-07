10.10.2016 10:14 В Киров пришло резкое похолодание В Кировской области первый этой осенью снег может выпасть уже в среду. В этот день в городе ожидаются небольшие осадки - в виде дождя, постепенно переходящего в мокрый снег. По данным "Гисметео", снег стоит ждать к вечеру среды. Также небольшой снег может пройти и утром четверга, вечером субботы и утром воскресенья.

На неделе, как сообщает портал, продолжится похолодание, начавшееся на территории Вятского края в предыдущие дни. Температуры в светлое время суток будут держаться на уровне от +2 до +4 градусов. Ночью - заморозки: от 0 до -3. Солнце время от времени все-таки будет появляться из-за туч: во вторник, пятницу и субботу.

Кстати, на Руси первому осеннему снегу всегда уделяли особое внимание. Считалось, что первый снег, выпавший на сухую землю, сулил жаркое лето в будущем году. А также то, что наступление зимы стоило ждать ровно через 40 дней после первого снегопада. Обращали внимание на снег и молодожены. Считалось, что внезапный снегопад (в том числе и самый первый) в день свадьбы - очень хорошая примета, которая сулит молодой семье богатство и благополучие. ‹‹ К списку новостей