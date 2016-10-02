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В Кирове отремонтировали 2300 квадратных метров тротуаров

В городе Кирове за весну, лето и осень 2016-го года отремонтировали 2300 квадратных метров тротуаров. Из них 1500 квадратных метров - это новая брусчатка, 600 квадратов - асфальт и 50 квадратов - плитка. Об этом сообщили в управлении благоустройства и транспорта областного центра. В администрации города уточнили, что средства были потрачены на тротуары по улицам Ленина (от Преображенской до Спасской, а также у домов 25, 51, 105 и 109), Мельничной (от Бородулина до Автотранспортного проезда), Боровицкой (у домов 8-10). Обновился тротуар и возле сквера на пересечении улиц Карла Маркса и Молодой Гвардии. Отметим, что на этом бюджет, запланированный на ремонт тротуаров в 2016 году, потрачен практически полностью. Как сообщили в горадминистрации, сейчас идет планирование уже на следующий год.

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