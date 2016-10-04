06.10.2016 22:34 В Кирове взорвалась кабина грузовика В Кирове произошел взрыв в кабине грузового автомобиля. Причиной взрыва, по данным главного управления МЧС России по региону, стал пятилитровый газовый баллон. Информация о взрыве поступила к спасателям около 7 часов утра.

Машина была припаркована на Комсомольской улице, у дома номер 101 (недалеко от железнодорожного переезда на Пугачёва).

При взрыве пострадал один человек - житель Кирово-Чепецка, который находился в кабине грузовика. Мужчина 1957 года рождения получил ожоги различной степени тяжести. С места ЧП его увезли на "скорой".

Первыми о случившемся взрыве сообщили пользователи социальных сетей. Люди отмечали, что "жахнуло так громко", что от шума проснулись жильцы расположенного поблизости дома. ‹‹ К списку новостей