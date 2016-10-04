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06.10.2016 22:34

В Кирове взорвалась кабина грузовика

В Кирове произошел взрыв в кабине грузового автомобиля. Причиной взрыва, по данным главного управления МЧС России по региону, стал пятилитровый газовый баллон. Информация о взрыве поступила к спасателям около 7 часов утра.
Машина была припаркована на Комсомольской улице, у дома номер 101 (недалеко от железнодорожного переезда на Пугачёва).
При взрыве пострадал один человек - житель Кирово-Чепецка, который находился в кабине грузовика. Мужчина 1957 года рождения получил ожоги различной степени тяжести. С места ЧП его увезли на "скорой".
Первыми о случившемся взрыве сообщили пользователи социальных сетей. Люди отмечали, что "жахнуло так громко", что от шума проснулись жильцы расположенного поблизости дома.

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