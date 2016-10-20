26.10.2016 14:00 В кировских поликлиниках начали убирать "маленькие окошечки" В поликлиниках города Кирова продолжают открывать регистратуры нового образца. В них производена полная перепланировка помещения и исчезли преграды между пациентом и администратором регистратуры в виде маленьких окошечек.

Кроме того, администратор переведен здесь исключительно на работу с пациентом и уже не отвлекается на телефонные звонки (потому что приемом телефонных звонков занимается отдельный специалист).

Еще одно новшество - обзвон пациентов, которые записаны на прием: накануне каждый из них получает на телефон напоминание о времени визита.

Как напомнили в Минздраве региона, первыми на новый формат перешли несколько поликлиник Кировского клинико-диагностического центра.

Теперь же ряды "обновленных" пополнили регистратуры поликлиники №1 (городской больницы №9) и поликлиники №7 (Кировского клинико-диагностического центра). В планах Министерства - продолжение совершенствования работы регистратур. До 1 апреля 2017 года должны обновиться регистратуры поликлиник Кирова, а в течение 2017 года - районных учреждений. ‹‹ К списку новостей