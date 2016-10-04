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В Кировской области сосчитали приверженцев пьяного вождения

фотоархив

670 уголовных дел завели в Кировской области с начала 2016 года в отношении водителей, которые повторно сели за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Больше всего водителей-"рецидивистов" в областном центре - 182 человека. На "втором" и "третьем" местах - Котельнич и Слободской. Там дважды попались за управление автомобилем под градусом 65 и 61 водитель соответственно.
В вятской Госавтоинспекции напоминают, что за пьяную езду полагается строгое наказание. За первый случай - лишение прав от полутора до двух лет, со штрафом до 30 тысяч рублей. За повторное нарушение шофер может быть привлечен к уголовной ответственности и получить 480 часов обязательных работ, лишение свободы до двух лет или штраф от 200 до 300 тысяч рублей.

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