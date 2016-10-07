07.10.2016 15:07 В России побит "возрастной рекорд Никиты Белых" В России появился новый "самый молодой глава региона". Теперь это - врио губернатора Калининградской области. Антону Алиханову - 30 лет (круглую дату он отметил за три недели до назначения). Ранее самым молодым главой региона в России был Никита Белых, занявший ответственный пост в Кировской области в 33-летнем возрасте.

Напомним, Белых был наделен полномочиями главы региона 18 декабря 2008 года. Такое решение приняло Законодательное собрание Кировской области. 45 народных избранников были "за", четверо "против", трое "воздержались".

Как отмечают калининградские СМИ, губернатором этого региона может стать человек, достигший 30-летия. Кроме того, он должен быть гражданином РФ, обладать пассивным избирательным правом, не иметь иностранного гражданства или вида на жительство. ‹‹ К списку новостей