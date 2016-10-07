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Житель Кировской области 10 дней блуждал по лесам

В Кировской области нашли 31-летнего мужчину, который 10 дней блуждал по лесу. Мужчина отправился за грибами в Тужинском районе. Информация о его исчезновении поступила в полицию от матери мужчины. Помимо поисков в лесу прорабатывались и другие версии - пропавшего искали и в других районах Вятского края, куда он мог уехать по каким-то делам. Между тем, успехом увенчались поиски в лесном массиве: тужинца нашли в районе деревни Соболи, которая находится примерно в 10 километрах от районного центра. Спасителям он рассказала, что в течение нескольких суток питался исключительно грибами и ягодами. Состояние грибника удовлетворительное, он возвращен домой.

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