07.10.2016 16:03 Житель Кировской области 10 дней блуждал по лесам В Кировской области нашли 31-летнего мужчину, который 10 дней блуждал по лесу. Мужчина отправился за грибами в Тужинском районе. Информация о его исчезновении поступила в полицию от матери мужчины. Помимо поисков в лесу прорабатывались и другие версии - пропавшего искали и в других районах Вятского края, куда он мог уехать по каким-то делам. Между тем, успехом увенчались поиски в лесном массиве: тужинца нашли в районе деревни Соболи, которая находится примерно в 10 километрах от районного центра. Спасителям он рассказала, что в течение нескольких суток питался исключительно грибами и ягодами. Состояние грибника удовлетворительное, он возвращен домой. ‹‹ К списку новостей