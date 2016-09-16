16.09.2016 22:39 Федеральный ТВ-канал расскажет о "романе Белых и Гайдар" Телеканал НТВ покажет программу о "тайном романе Никиты Белых и Марии Гайдар". Анонс передачи, которая выйдет в эфир в субботу в 20:00 звучит в "энтэвэшных" традициях весьма дерзко: "Она отказалась от родины, а он не смог отказаться от денег". Другой анонс сообщает: "Она сбежала на Украину к Саакашвили, а он оказался на нарах. Впервые! Тайный роман Марии Гайдар и Никиты Белых, который они закрутили за спиной у законных супругов и на глазах у злопамятных очевидцев!"

В анонсе справедливо отмечается, что тема будет поднята "только в "Новых русских сенсациях" на НТВ". Действительно в СМИ, тем более в федеральных, данную историю еще не трогали. Хотя из народной молвы по данной теме можно было узнать много чего.

Так что, наверное, программа будет интересна для жителей Вятского края. Ведь еще один анонс добавляет интриги: "Впервые - тайна громкого романа во власти! Как бывший губернатор Никита Белых «погорел» на Марии Гайдар. Почему он оказался на нарах, а свою Машу уступил Мише?" ‹‹ К списку новостей