23.09.2016 00:04

Филипп Киркоров сделал селфи в аэропорту Кирова

Филипп Киркоров сделал селфи в Кировском аэропорте. Снимок кумира публики в черной толстовке, солнцезащитных очках и с торчащими из ушей наушниками, появился на странице певца в "Инстаграм".

Фотографию популярный артист сопроводил своими воспоминаниями о концертах на Вятке. В частности Киркоров припомнил, что за кировские гастроли 1989 года с ним рассчитались стиральной машиной "Малютка" местного производства, которую он потом привез домой и торжественно вручил своей маме.

Это был один из его самых первых полученных гонораров - Филипп вспоминает, что тот концерт в Кирове стал для него началом путешествий с концертами по стране. Кстати, в тот же приезд в областной центр 22-летний Филипп Бедросович успел отметить и день рождения своей будущей супруги - Аллы Пугачевой, которой в тот день исполнилось 40 лет.

"Правда, она об этом даже не догадывалась, поскольку была у себя дома, на Тверской в Москве", - пишет Филипп Киркоров.

Напомним, на этот раз кумир публики приехал с концертом не в Киров, а - в Кирово-Чепецк. Его шоу прошло на сцене местной "Олимп-Арены".

Фото: Instagram Филиппа Киркорова

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