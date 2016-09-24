24.09.2016 11:14 "И снова 3 сентября": Шуфутинский "перевернет календарь в Кирове" В Кирове выступит популярный певец и герой Интернет-мемов Михаил Шуфутинский. Концерт состоится в ДК "Родина" уже сегодня, начало - в 17:00. Отметим, что сейчас на гастроли Шуфутинский ездит с шоу-группой "Атаман".

Кумир публики на сцене - со студенческих лет. Начинал выступать он вместе со своей однокурсницей (по музучилищу имени Ипполитова-Иванова) Аллой Пугачевой. Первое время это были "шабашки": будущая Примадонна пела, а будущий автор хита "Третье сентября" аккомпанировал ей.

Позже Михаил покинул Союз. По некоторым данным, причиной отъезда стали сложные отношения с Москонцертом, которому не нравились "шабашки" музыканта, которые продолжились и после окончания его студенческой поры.

В Россию артист вернулся уже в 1990-е, на волне популярности шансона. С тех пор он активно гастролирует по стране. Несколько раз бывал и в Кирове, в том числе и с концертами, которые особо не афишировались.

Отметим, что пользователи Интернета регулярно в начале сентября выкладывают в Сеть многочисленные мемы с Шуфутинским, которые посвящены его хиту - "Я календарь переверну и снова третье сентября...". По словам самого артиста, компьютером он почти не пользуется и за приколами интернетчиков не следит, а, значит, на них и не обижается. ‹‹ К списку новостей