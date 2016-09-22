22.09.2016 23:15 Крупных должников "вызвали на ковер" в администрацию Кирова На ковер в администрацию города Кирова вызвали крупных должников, которые наделали долгов по платежам в бюджет областного центра. Всего на межведомственную комиссию (она прошла под председательством главы администрации Александра Перескокова) вызвали руководителей 12-ти предприятий, а также двух индивидуальных предпринимателей. У всех них образовалась "коллективная" задолженность по налогам на сумму 16 миллионов 400 тысяч рублей, а по взносам во внебюджетные фонды - на 18 миллионов 200 тысяч рублей. На комиссию пришли далеко не все. Заслушать руководству города удалось лишь начальников 6-ти предприятий и одного ИП.

Как отметили в пресс-службе администрации, воспитательная работа уже дала результаты. Три должника полностью погасили свои долги перед бюджетом на общую сумму 700 тысяч рублей.

Остальные предприниматели пообещали рассчитаться с городом до 1 октября 2016-го. ‹‹ К списку новостей