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Крупных должников "вызвали на ковер" в администрацию Кирова

На ковер в администрацию города Кирова вызвали крупных должников, которые наделали долгов по платежам в бюджет областного центра. Всего на межведомственную комиссию (она прошла под председательством главы администрации Александра Перескокова) вызвали руководителей 12-ти предприятий, а также двух индивидуальных предпринимателей. У всех них образовалась "коллективная" задолженность по налогам на сумму 16 миллионов 400 тысяч рублей, а по взносам во внебюджетные фонды - на 18 миллионов 200 тысяч рублей. На комиссию пришли далеко не все. Заслушать руководству города удалось лишь начальников 6-ти предприятий и одного ИП.
Как отметили в пресс-службе администрации, воспитательная работа уже дала результаты. Три должника полностью погасили свои долги перед бюджетом на общую сумму 700 тысяч рублей.
Остальные предприниматели пообещали рассчитаться с городом до 1 октября 2016-го.

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