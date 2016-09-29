29.09.2016 00:21 Никита Белых теперь ждет писем в 99-й камере "Лефортово" У Никиты Белых сменились номер камеры в СИЗО "Лефортово" и, соответственно, адрес для писем. Из 85-й камеры его перевали в 99-ю. Всё остальное осталось прежним. Экс-губернатор, как и раньше, ждет рукописных посланий в городе Москва, на улице Лефортовский вал, дом 5. Тем, кто соберется отправить из Кирова весточку Никите Белых, надо добавить еще и такую информацию: на почтовом конверте должен быть указан номер почтового ящика - 201, ФКУ СИЗО-2 ФСИН РФ.

О переводе экс-главы в новую камеру сообщила в социальных сетях невеста подозреваемого в получении взятки политика - Екатерина Рейферт. Кроме того, она вновь попросила представителей прессы не обсуждать предстоящую свадьбу с Белых.Однако уточнила при этом, что в ближайшее время бракосочетания не произойдет.

Отметим, что смена камер для находящихся в СИЗО - дело обычное. Традиционно это происходит раз в полтора-два месяца. При этом меняется и сосед заключенного по камере. ‹‹ К списку новостей