20.09.2016 22:12 Никита Белых в СИЗО проголосовал за "Яблоко" Экс-губернатор Кировской области Никита Белых на выборах в новую Госдуму РФ проголосовал за партию "Яблоко". Об этом бывший чиновник, находящийся сейчас в московском СИЗО "Лефортово", рассказал корреспонденту "Московского комсомольца". Белых заметил, что для него такой выбор - неожиданный. При этом экс-руководитель Кировской области вспомнил анекдот про то, как "идеальный мужчина искал идеальную женщину, а, когда нашел, узнал, что она ищет идеального мужчину".

"Так и с выборами. Никогда бы не думал, что буду голосовать за "Яблоко", - сказал Никита Белых.

По данным "МК", всего в "Лефортово" проголосовали 60 арестантов. Многие из них - довольно известные и влиятельные (до ареста) люди. Кроме Белых в СИЗО проголосовали бывший глава ФСИН России Александр Реймер и экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер.

Напомним, что до выборов бывший руководитель Кировской области обещал проследить за ходом голосования в следственном изоляторе. Поэтому во время голосования Белых оценил оформление участка. ‹‹ К списку новостей