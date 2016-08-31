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Никита Белых в СИЗО проголосовал за "Яблоко"

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых на выборах в новую Госдуму РФ проголосовал за партию "Яблоко". Об этом бывший чиновник, находящийся сейчас в московском СИЗО "Лефортово", рассказал корреспонденту "Московского комсомольца". Белых заметил, что для него такой выбор - неожиданный. При этом экс-руководитель Кировской области вспомнил анекдот про то, как "идеальный мужчина искал идеальную женщину, а, когда нашел, узнал, что она ищет идеального мужчину".
"Так и с выборами. Никогда бы не думал, что буду голосовать за "Яблоко", - сказал Никита Белых.
По данным "МК", всего в "Лефортово" проголосовали 60 арестантов. Многие из них - довольно известные и влиятельные (до ареста) люди. Кроме Белых в СИЗО проголосовали бывший глава ФСИН России Александр Реймер и экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер.
Напомним, что до выборов бывший руководитель Кировской области обещал проследить за ходом голосования в следственном изоляторе. Поэтому во время голосования Белых оценил оформление участка.

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