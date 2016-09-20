Новости

05.10.2016 11:23
В Кирове отремонтировали 2300 квадратных метров тротуаров

05.10.2016 10:42
В Кирове избран новый глава города

04.10.2016 22:48
Первый снег в Кирове можно будет увидеть 11 октября

04.10.2016 00:35
Кировские власти будут искать деньги на участие "Родины" в Чемпионате России

03.10.2016 23:50
Имя нового главы Кирова станет известно 5 октября

03.10.2016 23:34
Кондуктору кировского автобуса откусили ухо

02.10.2016 21:33
Андрей Усенко во второй раз возглавил кировскую Общественную палату
20.09.2016 22:12

Никита Белых в СИЗО проголосовал за "Яблоко"

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых на выборах в новую Госдуму РФ проголосовал за партию "Яблоко". Об этом бывший чиновник, находящийся сейчас в московском СИЗО "Лефортово", рассказал корреспонденту "Московского комсомольца". Белых заметил, что для него такой выбор - неожиданный. При этом экс-руководитель Кировской области вспомнил анекдот про то, как "идеальный мужчина искал идеальную женщину, а, когда нашел, узнал, что она ищет идеального мужчину".
"Так и с выборами. Никогда бы не думал, что буду голосовать за "Яблоко", - сказал Никита Белых.
По данным "МК", всего в "Лефортово" проголосовали 60 арестантов. Многие из них - довольно известные и влиятельные (до ареста) люди. Кроме Белых в СИЗО проголосовали бывший глава ФСИН России Александр Реймер и экс-губернатор Коми Вячеслав Гайзер.
Напомним, что до выборов бывший руководитель Кировской области обещал проследить за ходом голосования в следственном изоляторе. Поэтому во время голосования Белых оценил оформление участка.

‹‹ К списку новостей
Киров на Вятке
Есть вопрос!
Свободное время
© ВК-СМИ.ру. Сайт новостей Кирова и Кировской области: политика, бизнес, городская жизнь, происшествия, культура, спорт
e-mail: mike@vk-smi.ru

Перепечатка материалов ВК-СМИ.ру допускается только со ссылкой (hyperlink) на сайт vk-smi.ru. Категория информационной продукции 18+

© МедиаТехнологии, 2009 г
Создание сайтов в Кирове
 
TopList  Вятка-на-Сети: Каталог ресурсов Яндекс.Метрика
Ссылки партнеров