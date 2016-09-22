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Правительство РФ нашло средства на лекарства для кировских льготников

Об этом сообщает пресс-центр Кировской области: регион получит дополнительные 6 миллионов 500 тысяч рублей на лекарства для "федеральных льготников". Решение об этом было принято из-за того, что количество граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, резко увеличилось. По всей стране во втором квартале 2016 года в регистр граждан, которые имеют право на льготы, включили 116 тысяч 485 человек, у которых раньше таких льгот не было. В Кировской области число льготников выросло сразу на 10 процентов - с 27 тысяч 878 до 30 тысяч 736.
Отметим, что вместе с дополнительными средствами сумма, которая будет потрачена на лекарства для льготников Вятского края теперь составляет 267 миллионов рублей.
Распоряжение Правительства РФ о выделении дополнительных средств датировано 17 сентября 2016 года. Оно касается и других регионов России, которые тоже получат дополнительные деньги.

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