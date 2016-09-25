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Соратника Никиты Белых позвали министром в Севастополь

Бывшего зампреда правительства Кировской области и соратника Никиты Белых Бориса Веснина позвали работать в Севастополь. Об этом стало известно сегодня. Бывшему министру внутренней и информационной политики Кировской области (с рабочим кабинетом он попрощался в минувший понедельник) предлагают аналогичный пост в правительстве Севастополя.
Известно, что в субботу Веснина принял врио севастопольского губернатора Дмитрий Овсянников (кстати, начинавший свою политическую карьеру в Кирове). В ходе встречи обсуждался вопрос трудоустройства экс-соратника Белых Причем, предложение, по данным sevastopol.su, поступило от Дмитрия Овсянникова, а гость из Кирова его принял.
Отметим, что на сегодняшний день это - пока единственная информация о том, чем будут заниматься бывшие члены команды арестованного экс-губернатора. В течение месяца правительственное здание - помимо Бориса Веснина - покинули Сергей Щерчков, Алексей Вершинин, Дмитрий Матвеев, Светлана Медведева... Кроме того, в списке нового правительства 43-го региона не значатся имена Александра Галицких и Романа Береснева.

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