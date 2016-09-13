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13.09.2016 00:40

В день хорька в Кирове пройдет дефиле животных в костюмах

фото vk-smi.ru

В городе Кирове вновь отметят День хорька. Празднование интересной даты запланировано на площадке у зоологического музея, на улице Ленина, 160. Владельцы хорьков со своими питомцами начнут собираться здесь в субботу, 17 сентября в 13:00. В программе Дня - фотографирование с грациозными животными, показ трюков, на которые способны хорьки, забеги и дефиле зверьков в костюмах. Также владельцы расскажут всем интересующимся об особенностях содержания хорьков в обычной вятской квартире, рационе их питания и прочем. Главная задача праздника, который уже несколько лет отмечается в третью субботу сентября, - популяризация таких животных и развенчание существующих мифов. Например, о том, что "хорьки плохо пахнут".

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