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25.09.2016 00:01

В Кирове на дом, где жил губернатор, повесят мемориальную доску

фото М.Смирнова

В Кирове решили увековечить память губернатора Владимира Сергеенкова, возглавлявшего регион с 1996 по 2004 год. На дом, в котором жил Владимир Нилович, установят мемориальную доску. Торжественное открытие запланировано уже на ближайший вторник, 27 сентября, на 10:00 утра. Доска будет установлена на дом под номером 67  на улице Карла Либкнехта.
Отметим, что 27 сентября исполнится два года, как бывший глава региона ушел из жизни.
Сергеенков был вторым кировским губернатором (после Василия Десятникова), но первым, занявшим этот пост в результате народного голосования. В 1996-м, во втором туре выборов ему удалось вырваться на первое место, набрав 58 с половиной процентов голосов.
Владимиру Сергеенкову довелось руководить областью в сложное время. Однако многие из возникавших проблем главе региона все-таки удавалось решать.
В последние годы жизни Владимир Нилович занимался научной и преподавательской деятельностью.

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