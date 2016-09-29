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В Кирове появится переулок Благородный

Жители Кирова смогут прогуляться по Алтайскому переулку, а также по улицам Парашютистов и Авиационной. Для этого достаточно будет добраться до населенных пунктов Бони и Талица. Как сообщает пресс-центр города, вопрос по названиям обсуждался членами совета по топонимии областного центра.
Новые имена получат вновь застраиваемые элементы улично-дорожной сети. Пока члены комиссии сошлись на том, что в деревне Бони (Ленинский район города Кирова) должны быть Бонихинская улица, а также сразу несколько переулков с красивыми именами: Алтайский, Бородинский, Балтийский, Крещенский, Благородный, Донской и Шалаевский.
В Первомайском районе Кирова могут появиться следующие таблички с названиями: "улица Парашютистов", "улица Авиационная", "улица Аэроклубная", а также два проезда - Первый Талицкий и Второй Талицкий. Если кому-то эти названия не очень понравились или если у кого-то есть варианты поинтереснее, в Совете по топонимии Кирова ждут предложений. Последний срок подачи предложений - 5 октября.

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