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24.09.2016 11:19

В Кировской области угнали мотоцикл вместе с гаражом

Пожалуй, самое дерзкое похищение недели в Кировской области совершено в городе Кирово-Чепецке. Здесь местный житель украл гараж с улицы Братьев Васнецовых.
Чтобы умыкнуть металлическую конструкцию, 56-летний мужчина воспользовался специально арендованным эвакуатором. Во время погрузки оказалось, что внутри гаража находится еще и мотоцикл.
Чепчанин решил ни в чем себе не отказывать и прихватил двухколесное транспортное средство тоже.
Позднее похититель объяснил полиции, что перевезти металлический бокс к себе в сад он решил потому, что был уверен, что тот - бесхозный. Тем не менее, владелец гаража нашелся довольно быстро.
59-летний житель Кирово-Чепецка обнаружил пропажу и сразу обратился за помощью к стражам порядка, которые оперативно нашли подозреваемого в краже. По факту уже возбуждено уголовное дело, за угон мотоцикла и кражу гаража, чепчанину светит до 5 лет лишения свободы.

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