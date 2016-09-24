24.09.2016 11:19 В Кировской области угнали мотоцикл вместе с гаражом Пожалуй, самое дерзкое похищение недели в Кировской области совершено в городе Кирово-Чепецке. Здесь местный житель украл гараж с улицы Братьев Васнецовых.

Чтобы умыкнуть металлическую конструкцию, 56-летний мужчина воспользовался специально арендованным эвакуатором. Во время погрузки оказалось, что внутри гаража находится еще и мотоцикл.

Чепчанин решил ни в чем себе не отказывать и прихватил двухколесное транспортное средство тоже.

Позднее похититель объяснил полиции, что перевезти металлический бокс к себе в сад он решил потому, что был уверен, что тот - бесхозный. Тем не менее, владелец гаража нашелся довольно быстро.

59-летний житель Кирово-Чепецка обнаружил пропажу и сразу обратился за помощью к стражам порядка, которые оперативно нашли подозреваемого в краже. По факту уже возбуждено уголовное дело, за угон мотоцикла и кражу гаража, чепчанину светит до 5 лет лишения свободы. ‹‹ К списку новостей