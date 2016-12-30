Божена Рынска оскорбила большую часть населения РФ

Блогерша Божена Рынски в очередной раз попала в скандал. Недавно она радовалась крушению Ту-154, а сейчас оскорбила население России. Об этом передает сайт «НТВ».

Светская обозревательница во время интервью рассказала, что после того, как стало известно о авиакатастрофе очень обрадовалась, так как в самолете Ту-154 находились журналисты. Необходимо напомнить, пару лет назад между женщиной и журналистами «НТВ» произошел скандал. Так, работники телеканала хотели взять у нее интервью, женщина не захотела отвечать на вопросы, начала драться и разбила дорогостоящую аппаратуру. После инцидента канал подал в суд на Рынски.

«Очень жалею, что так произошло. В то время я лишь чувствовала радость из-за того, что в лайнере находились люди, которые меня хотели убить. Они сами отправились в ад. Своей радостью я на эмоциях поделилась, и тут понеслось», — говорит блогерша.

Женщина добавила, что имеет право радоваться кончине врага.

«Мне симпатизирует лучшая часть населения РФ. Вполне адекватно чувствую себя с 14% людей. Все остальные дрянные», — высказалась Рынски о народе РФ.

Напомним, женщина в посте после крушения ТУ-154 поблагодарила Бога за такой «подарок» для нее, как смерть журналистов. В Кремле отметили, что слова обозревательницы можно расценить, как «уродливое проявление безумия». Ее позицию не поддержали и ее поклонники.