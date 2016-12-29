Израйлит Валерий арестован на 25 суток

В Питере был арестован Валерий Израйлит, который является руководителем «Усть Луга». Срок ареста составляет практически месяц, мужчину задержали за мошенничество. Об этом передает издание «Ведомости».

Директору управляющей компании морского торгового порта приписывают 1500000 руб, которые были выделены на порт. В правоохранительных органах рассказали об обысках. Эта новость стала известна сегодня утром, ходатайствовали об аресте в суде управление СК в Питере. Александр Почуев, который является адвокатом, рассказал, что действия СК в фирме проводились не впервые. Сейчас для обыска компанию посетило ФСБ. Татьяна Паук, которая занимает должность в организации директора по внешним связям, считает, что арест не скажется на экономике фирмы. Она отметила, что данная компания продолжает работать в обычном режиме.

«Большинство работников не знали, что проводят действия СК. На сегодняшний день многие российские бизнесмены находятся под вниманием полиции. Поэтому это не странно, что проводят обыски», — поведал адвокат.

Стоит отметить, что организация планирует в начале следующего года оплатить остаток долга правительству Ленобласти, выполнившего погашение данного долга по иску банка. Напомним, 6 лет назад фирма взяла кредит на сумму 600 млн руб, по договору годовой процент составлял 9,5.