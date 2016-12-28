Убийство медведя в Якутии: подозреваемых задержали

Недавно в Интернете было опубликовано видео, на котором мужчины жестоко убивают медведя. Так, убийцы животного сначала переехали хищника на грузовом автомобиле, а после добили ломом. Об этом передает сайт телеканала «Звезда». Правоохранительные органы заявляют, что задержали всех подозреваемых в издевательстве над медведем.

«Благодаря оперативно-розыскным работам правоохранительные органы смогли установить личности мужчин, которые жестокого обращались с медведем. Это произошло в Якутии», — рассказывает Ирина Волк, занимающая должность представителя МВД России.

СК был опрошен рабочий промышленного предприятия, который поведал об этой ситуации. Мужчина рассказал, как во время командировки в конце весны текущего года он с коллегами наехал на хищника. По его словам, мужчины, увидев животное, решили его сфотографировать, для этого они вышли из своих грузовых машин. Один из его коллег направил многотонный грузовик на животное.

«Не видел, наехал он на хищника или нет. Хотел только сфотографировать, но медведь поднялся, после чего я испугался и решил побежать назад в кабину. После того, как два грузовика оказались рядом, увидел, что между колесами находится животное», — говорит работник. После этого мужчина нанес удары хищнику ломом и медведь бездыханно упал.