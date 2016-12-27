Хабаровские живодерки пытали ножом бездомного мужчину

Следователи Хабаровского края отыскали мужчину, над которым издевались живодерки. Об этом передает местное издание, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Мужчина не имеет постоянного места жительства. По его словам, девушки заманили бездомного на территорию крематория, который не достроен. Пожилой человек утверждает, что был избит живодерками, они использовали ножи для пыток. Во время допроса одна из подозреваемых не стала скрывать данный факт. Необходимо уточнить, что в качестве доказательства у правоохранительных органах имеется переписка, в которой девушка все подробно рассказывает сама.

Важным моментом является то, что мужчина был не единственной жертвой хабаровских девушек. Так, Алена призналась, что заманивала мужчин, которые хотели с ней близости, в крематорий, после связывала их и пытала ножом. На сегодняшний день следователи ведут поиски людей, которые стали жертвами живодерок.

Напомним, в середине октября пользователи виртуальной сети ужаснулись новостью о хабаровских живодерках. В сети появились видео и фото издевательств над животными. Этот материал девушки сами выкладывали у себя на страницах в социальных сетях. Возмущенные люди создали петицию, где требовали наказать девушек за изувеченных животных.