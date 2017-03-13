Акции в «Пятерочке» с 14 марта 2017 года предусматривают заботу о малыше и деликатесы

Магазин «Пятерочка» радует покупателей акциями и скидками. Сеть магазинов по принципу «шаговой доступности» прижилась в России. Хорошо знать, где скупиться, на минуточку выбежав из дому. А если в магазинах еще и действует накопление фишек со скидками, то покупателям не будет отбоя.

Сайт www.moskidka.ru показывает, на какие товары будут скидки в марте даже после Международного женского дня. Милый женщины достаточно получили «подарков» в свой день начиная с 7 марта, но весна еще не закончилась. И потому три скидачных каталога удовлетворят все потребности покупателей. Скидки появится на товары для молодых мам – каждый день ребенок требует подгузники, его испачканные вещички требуют стирального порошка, а вся семья рискует разориться на одной только туалетной бумаге. На все это предоставляются хорошие скидки в обычном еженедельном каталоге, его можно изучить дома, а потом превратиться в «мужика со списком», купить только что-то давно запланированное и не притащить в дом лишнее по прежней цене. Спонтанные покупки разоряют семьи россиян больше, чем повышение тарифов.

«Пятерочка» позаботилась обо всех: для любителей особенного имеется каталог «Деликатесы», для тех. у кого какое-то торжество — «Праздничный каталог», порадуются и люди, ведущие здоровый образ жизни: соки, минеральная вода и напитки для занятия спортом подешевеют. Любители «чего-то подороже» смогут купить торт, который можно в пост, дорогие вина по 400 рублей и больше, а домашнюю любимицу можно баловать «Шебой» целую неделю. Главное – не прозевать: акция длится до 20 марта.