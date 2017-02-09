Банк «Енисей» был лишен лицензии ЦБ РФ

ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензии на выполнение банком «Енисей» всех операций. Данное решение вступило в силу с сегодняшнего дня.

«Политика банка по отношению к кредитам характеризовалась высоким риском, это связано с направлением средств в активы низкокачественные. Данные риски, цена активов провоцирует утрату собственных денег», — утверждают в ЦБ России.

Помимо этого организация не выполняла требования органов надзора, в которые входило создание нужных резервов на возможные потери и предоставление отчета, где видно его финансовое состояние. Управляющие данного банка не предприняли никаких мер, чтобы нормализовать деятельность организации. ЦБ назначил для организации временную администрацию, это будет продолжаться до того момента, пока не будет назначен управляющий или ликвидатор. Необходимо отметить, банк участвует в системе страховых вкладов.

Напомним, в конце прошлого месяца и в начале текущего «Енисей» обратился в Арбитражный суд Красноярского края, для подачи иска, чтобы признать действия ЦБ недействительными. Ожидается, что иски буду рассматривать в последний день февраля.