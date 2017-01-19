Банк «Левобережный» улучшил условия по кредитным картам

Банк «Левобережный» внес изменения в условия пользования кредитными картами для частных лиц: снижен ежемесячный минимальный обязательный платеж.

Теперь по всем видам кредитных карт Банка «Левобережный» минимальный обязательный платеж составляет 5% от суммы задолженности (ранее – 10%). Предложение распространяется на вновь оформляемые кредитные карты. Для действующих кредитных карт условия не меняются.

Напомним, в ноябре 2016 года Банк «Левобережный» снизил минимальную ставку до 19,9% годовых по трем видам кредитных карт – для пенсионеров, участников зарплатных проектов и вкладчиков Банка «Левобережный». Для клиентов, которые выбирают Банк «Левобережный» впервые, ставка по кредитной карте составляет от 31,9% годовых.

В Банке «Левобережный» можно получить кредитную карту на базе одной из платежных систем – международной Visa, Mastercard или национальной «Мир». Максимальный лимит по кредитным картам Банка «Левобережный» на текущий момент составляет 300 000 рублей, максимальный льготный период – 50 дней. Безналичные расчеты по кредитным картам банка осуществляются бесплатно.

Кроме того, держатели кредитных карт Visa и MasterCard могут получать повышенный кэшбэк за расчеты по карте. Так, в первом квартале 2017 года получить повышенный кэшбэк по кредитной карте Visa и MasterCard Банка «Левобережный» в размере 5%* можно, рассчитываясь в кафе, барах и ресторанах. Также в первом квартале «Сюрпризом» по итогам месяца может стать одна из следующих категорий: «Магазины косметики», «Салоны красоты» или «Прачечные, химчистки». Размер кэшбэка по категории «Сюрприз» для кредитных карт Visa и MasterCard составляет 5%*.

Подробную информацию об условиях получения и использования кредитных карт можно получить на сайте банка, либо в офисах банка.

Единая справочная служба Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555.

*но не более 1000 (одной тысячи) рублей, независимо от количества операций за календарный месяц.