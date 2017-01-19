Банк «Левобережный» запустил специальное предложение по бизнес-ипотеке

В Банке «Левобережный» действует специальное предложение по программе кредитования малого и среднего бизнеса, предназначенной для приобретения коммерческой и жилой недвижимости.

Малые и средние предприятия могут получить снижение процентной ставки по программе «Бизнес-ипотека» на 0,5 процентных пунктов от типовой ставки при сумме кредита от 5 до 10 млн рублей и форме выдаче на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя. При этом банком бесплатно готовится выписка ЕГРЮЛ и бесплатно осуществляется ведение договора залога по приобретаемому объекту.

Кредит по программе «Бизнес ипотека» оформляется субъектам малого предпринимательства на приобретение коммерческой или жилой недвижимости под залог приобретаемой недвижимости, возможна форма выдачи на физическое лицо. При залоге коммерческой недвижимости процентная ставка составляет от 14 до 16,5% годовых (в зависимости от суммы кредита), при залоге жилой недвижимости – 15,5% годовых. Сумма кредита по программе «Бизнес-ипотека» составляет от 1 000 000 до 20 000 000 рублей, срок – до 10 лет. Первоначальный взнос составляет всего 20% и может быть заменен на залог, либо поручительство фонда развития малого и среднего предпринимательства (при отсутствии первоначального взноса).

Продукт рассчитан на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей со средней годовой выручкой по группе связанных компаний до 300 000 000 рублей. Кредитование осуществляется под поручительство фактических учредителей бизнеса, супругов, связанных компаний или третьих лиц.

Специальное предложение со снижением процентной ставки действует до 01.04.2017.

Подробную информацию уточняйте в офисах банка, обслуживающих юридических лиц.