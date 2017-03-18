Банк «Спурт», последние новости: Центробанк не будет помогать руководству «Спрута»

Банк «Спрут» планирует справиться с образовавшимся кризисом собственными силами. Об этом рассказали в Центробанке России, подтвердив, что ЦБ не будет оказывать поддержку казанской финансовой организации.

Ситуацию со «Спрутом» прокомментировал представитель руководства Центрального Банка Дмитрий Тулин. По его словам, в руководстве банка «Спрут» отказались от помощи о стороны ЦБ. По словам Тулина, в банке намерены справиться со своими проблемами собственными силами. К слову, банк до сих пор не отменил ограничения по выдаче наличных средств клиентам. Такая ситуация продолжается уже целую неделю, несмотря на то, что в банке обещали ограничение на срок одного-двух дней.

Дмитрий Тулин также отметил, что он лично встречался с руководством казанского банка и обсудил с ним сложившееся положение вещей. По словам представителя ЦБ, между ними был оговорен «план мероприятий» по выходу из кризисной ситуации.

Несмотря на то, что в руководстве «Спрута» фактически отрицают кризис, его факт уже на лицо. Финансовая организация потеряла миллиарды рублей на фоне кризиса «Татфондбанка» и «Интехбанка» и сложившейся паники в обществе клиентов банка. Ранее в правительстве Татарстана заявили, что проблемы этих банков плохо скажутся на всей банковской системе региона.

Представители «Спрута» стараются не комментировать сложившуюся ситуацию.