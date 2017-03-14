Банк «Спурт», последние новости: руководство банка закрыло дочернюю компанию в клинике

Банк «Спурт», который ограничил выдачу наличных клиентам, закрыл свою дочернюю компанию. Работники клиники «Спасение», получили от руководства банка рекомендацию забрать свои наличные.

Казанский банк «Спурт» установил ограничение по выдаче наличных. Ограничение было установлено в размере пятидесяти тысяч рублей для физических лиц. При этом общая ситуация остается достаточно загадочной. Ранее в банке объявили, что суббота, 11 марта, станет дополнительным выходным днем. В пресс-центре финансовой организации не стали связывать это с проблемами банка, о которых говорили в СМИ.

Во время публикации объявления об ограничениях в выдаче наличных средств в руководстве банка подчеркнули, что речь идет об ограничениях на один день – понедельник, 13 марта. Также уточнялось, что 14 марта, то есть сегодня, ограничения могут быть введены по решению руководства. На официальном портале банка в Интернете нет никакой информации на этот счет.

Кроме того, все банковские офисы в эти дни продолжили работу в штатном режиме. Все операции по обслуживанию клиентов продолжаются, как и прежде.

Что касается закрытия дочерней компании в клинике «Спасение», то в банке также не комментируют данную информацию.