Дмитрий Патрушев и «Россельхозбанк» проводят кредитование аграриев

Дмитрий Патрушев и его «Россельхозбанк» находятся на втором месте по России по кредитованию аграриев. О работе с агропромышленным сектором Патрушев отчитался вчера перед Владимиром Путиным в Кремле. Пока на долю «Россельхозбанка» пришлось 29% общего кредитования фермеров, но сезонные работы сельского хозяйства на 70% обеспечивает «Россельхозбанк».

Более чем в 80 регионах находятся филиалы «Россельхозбанка», и фермеры знают, куда можно обратиться за кредитом на выгодных условиях. 2016 год прошел для банка и фермеров очень плодотворно – было выдано кредитов на сумму боле триллиона рублей. Проблема у «Россельхозбанка» только одна: аграриям может помешать бюрократическая система сельского хозяйства вовремя получить необходимую сумму для посевной. Каждый льготный кредит превращается в «хождение» по мукам и кабинетам, но проекты, которые сочтут прибыльными, новаторскими, с возвратом средств, будут в приоритете. В долг аграриям дается всего под 5% годовых, и президент отметил, что эта ставка не должна повышаться.

Один из тех, кто благодарен «Россельхозбанку» за льготный кредит по низкой ставке – бизнесмен Василий Глуховский. Он начинал с маленького консервного заводика, и без кредита не «поднялся» бы, не расширил бы производство. Сначала у него было две линии производства, а сейчас благодаря кредитованию – десять. Средний и малый бизнес вроде консервного завода «Юнона» — основной контингент «Россельхозбанка». В планах Дмитрия Патрушева – давать кредиту не только фермерам, но бизнесменам вообще.