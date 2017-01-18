Группе компаний «Гранель» присвоен статус «Платиновый Партнер» Сбербанка России

Группа компаний «Гранель» стала платиновым партнером Сбербанка России. Соответствующий статус присвоен компании за достижение высоких показателей совместно с банком по результатам 2016 года.

ГК «Гранель» и Сбербанк России сотрудничают на протяжении многих лет. За это время банк не раз убеждался в надежности компании – строительство объектов идет по плану, продажи ведутся строго по ДДУ.

Именно поэтому Сбербанк аккредитует новостройки ГК «Гранель» даже на начальной стадии строительства. Кроме того, в офисах продаж компании проводятся ипотечные субботы, на которых сотрудники Сбербанка проводят консультации – рассказывают об условиях ипотечного кредитования, помогают выбрать наиболее удобные кредитные продукты, оформить заявку и отвечают на все интересующие вопросы.

«Получение подобных наград – это признание нашей плодотворной и успешной работы» — говорит Наталья Мясоедова, заместитель директора департамента продаж ГК «Гранель» по вопросам ипотечного кредитования – «Мы стараемся каждый день ставить новые профессиональные рекорды. За этим стоит упорный труд целой команды высококвалифицированных сотрудников ГК «Гранель» и наших партнеров».

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