Карта МТС Деньги Вклад получила награду в категории «Максимальная выгода для шопоголиков»

МТС Банк получил награду за карту МТС Деньги Вклад (опция «Шопинг») в категории «Максимальная выгода для шопоголиков» по итогам ежегодной премии Frank RG Banking Loyalty Award 2016. Кроме того, карта МТС Деньги Вклад (опция «Шопинг») вошла в ТОП-5 в категории «Максимальная выгода для всех в массовом сегменте», МТС Деньги Вклад (опция «Путешествия») — в ТОП-5 в категории «Максимальная выгода для всех в высокодоходном сегменте».

18 января 2017 года компания Frank Research Group представила исследование «Банковские программы лояльности 2016» и объявила победителей Frank RG Banking Loyalty Award 2016. Исследование проводится уже третий год и опирается на информацию, полученную не только из открытых источников, но и от участников рынка (benchmark). Всего в исследовании приняли участие 25 крупнейших банков, чья доля составила свыше 89% рынка дебетовых карт и почти 93% рынка кредитных карт.

«МТС Деньги Вклад» − это «визитная карточка» банка, которая хорошо зарекомендовала себя среди наших клиентов, − поделился заместитель Председателя Правления, руководитель розничного бизнеса ПАО «МТС-Банк» Эдуард Иссопов. − Она дает возможность своему владельцу получать 3% от потраченных средств обратно на карту (для опции «Шопинг»), а также накапливать баллы за покупки и тратить их на путешествия (для опции «Путешествия»). Мы рады, что карта МТС Деньги Вклад была признана одной из лучших по результатам исследования российского рынка программ лояльности. МТС Банк планирует обновить эту карту, добавив новые привлекательные опции для всех наших клиентов. В 2016 году наша продуктовая линейка пополнилась картой МТС Smart Деньги, которая призвана повысить лояльность абонентов МТС».

«Это исследование особенно важно в текущих условиях, когда рынки вкладов и кредитов стагнируют, и только рынок платежей демонстрирует устойчивый рост. Именно вокруг платежей и выстраиваются отношения клиент-банк. Поэтому программы лояльности способны стать основой не только развития карточного бизнеса, но и долгосрочной лояльности клиента своему банковскому бренду», − отметил Юрий Грибанов, генеральный директор Frank Research Group.

Исследование не только помогает выявить наиболее интересные программы лояльности, но и дает любому банку гибкий инструмент для оценки своего конкурентного положения в зависимости от профиля целевого клиента банка (размер ежемесячных транзакций по карте, распределение трат клиента по разным категориям). В рамках исследования впервые был проанализирован бизнес «в цифрах» и бизнес-результаты программ лояльности.