Киберпонедельник 2017: реально ли получить большую скидку, покупая в Сети?

«Киберпонедельник» — брат «Черной Пятницы», то есть является рекламной акцией по сути. Россияне хотят знать, реально ли получить большую скидку, покупая 30 января он-лайн, или на них еще и наживутся «магазины в интернете»? СМИ уверяют: купить по хорошей цене давно запланированную вещь реально, но надо знать места.

Мест, где не обманут, предложив небольшую, но действительную скидку, немного. Не все магазины в Сети прониклись протестантской идеей США в лице Дня Благодарения в конце ноября: американцы спасают бессмертную душу, а россияне могут использовать на покупателе «черные технологии». Не обмануть со скидками выгодно «трем китам» техники и электроники – «Эльдорадо», «М.Видео», «Связному». К ним присоединится их главный конкурент – Ozon. Магазины займут несколько интернет-платформ, чтоб продать бытовую технику и гаджеты. Покупать следует только давно запланированную и желанную вещь, можно сказать — мечту. Только так можно сопоставить цены обычных дней и «Киберпонедельника» и высчитать скидку.

По словам владельцев интернет-магазинов, конверсия у их проектов невысока – 1,8 % от числа зашедших посмотреть цены. Причин, почему покупают два человека из ста, несколько – недоверие к покупкам в Интернете, желание «потрогать и пощупать», низкая платежеспособность населения. На спонтанные покупки – этот «двигатель торговли», россиянин становится неспособен. Но «Киберпонедельник» психологически «развяжет руки», количество покупок на эмоциях вырастет на 25%, конверсия составит 2,5%. Для интернет-магазинов и Ассоциации компаний Интернет-торговли важны пока не деньги, а популяризация покупок в Интернете, как явления с целью поддержать малый бизнес.