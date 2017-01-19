Клиенты банка Русский Стандарт пожертвовали более 1,5 млн. на благотворительность в декабре 2016

Более 1,5 млн рублей клиенты и сотрудники банка Русский Стандарт перечислили в качестве пожертвований в благотворительные фонды в декабре 2016 года. Большой вклад в этом направлении внес Новогодний квест, одним из заданий которого было доброе дело – перевести средства на счет благотворительного фонда.

Напомним, что Новогодний квест банка Русский Стандарт и платежной системы Mastercard стартовал 17 декабря 2016 года и продлился 10 дней, в течение которых участники выполнили 7 заданий от банка. Кроме того, значительная сумма для помощи нуждающимся была собрана силами сотрудников банка в ходе благотворительной ярмарки «Новый год в каждый дом». Ярмарка прошла в банке в середине декабря при участии Благотворительного Фонда Константина Хабенского и Благотворительного Фонда «Жизнь как чудо». Во время рождественской ярмарки сотрудники банка могли приобрести уникальные сувениры, сделанные руками волонтеров фондов, направив деньги на благотворительность. Сотрудники банка также предоставили немало интересных авторских работ, которые можно было обменять на пожертвования.

«Банк Русский Стандарт становится для своих клиентов не только финансовыми помощником, а еще позволяет легко и удобно делать добрые поступки, что особенно важно в новогодний сезон. Благодарю каждого за участие в построении развитого общества, где приоритетом является корпоративно-социальная ответственность и бизнеса, и каждого члена социума», – комментирует Председатель Правления банка Русский Стандарт Илья Зибарев. Банк активизировал работу в направлении благотворительности в конце прошлого года, реализовав сразу несколько идей для того, чтобы его клиенты смогли комфортно и быстро совершать добрые дела. Так, сегодня в Интернет-банке Русского Стандарта без комиссии можно сделать пожертвование в пользу крупных благотворительных фондов.