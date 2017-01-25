Крайинвестбанк приступил к эмиссии корпоративных карт платёжной системы «Мир» Крайинвестбанк одним из первых на Кубани приступил к выпуску корпоративных карт на базе национальной платежной системы «Мир».

Корпоративные карты предназначены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с их помощью клиенты могут:

получать наличные средства в банкоматах банков – участников национальной платежной системы «Мир» в удобное для них время,

оплачивать товары и услуги, в том числе в сети Интернет на сайтах, которые обслуживаются российскими эквайерами,

получать смс-уведомления об операциях по карте,

вносить деньги на расчетный счет организации через банкоматы и терминалы ПАО «Крайинвестбанк» с функцией сash-in.

Банк предлагает клиентам «Бизнес-карты» двух типов: Бизнес и Бизнес Золотая. Оба продукта выпускаются на базе дебетовых карт «Мир». Они отличаются лимитами по распоряжению средствами и стоимостью ежегодного обслуживания.

«Корпоративная карта – это современный платежный инструмент для корпоративных клиентов. Она позволяет осуществлять автоматизированный контроль и учет подотчетных сумм и совершать безопасные безналичные расчеты», — прокомментировал руководитель департамента развития корпоративного бизнеса ПАО «Крайинвестбанк» Михаил Величкин.

Крайинвестбанк приступил к обслуживанию карт национальной платёжной системы «Мир» с 23 ноября 2016 года, в настоящее время они принимаются во всех устройствах самообслуживания Банка.Оформить корпоративные карты ПС «Мир» можно в любом офисе Крайинвестбанка. Подробнее о корпоративных картах можно узнать на сайте Банка. Для справки: ПАО «Крайинвестбанк» основан в 2001 году. Сегодня это универсальный российский банк, который работает на юге России, предоставляя весь комплекс финансовых услуг бизнесу и населению. Сеть состоит из 75 отделений и более 700 устройств самообслуживания. ПАО «Крайинвестбанк» входит в тройку лидеров среди кредитных организаций, работающих в Краснодарском крае. Лицензия на осуществление банковских операций №3360 от 01.02.2016 Пресс служба: Тел.: +7(861)210-17-65 Платежная система «Мир» – российская национальная платежная система. На сегодняшний день участниками платежной системы «Мир» стали 178 банков, часть из них приступили к выпуску карт «Мир» и подключению своих устройств (банкоматов и терминалов) к их приему. Оператором платежной системы «Мир» является акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК). Задачи НСПК – обеспечение бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России, построение и развитие российской системы платежных карт.