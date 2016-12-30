Курс доллара: сколько будет стоить доллар официально в 2017 году?

О том, сколько будет стоить доллар в наступающем году, спорят экономисты России и других стран, делая прогнозы. 100 рублей за доллар никто не прогнозирует: зная цену за баррель нефти, можно предположить и стоимость доллара. Если за баррель «Брента» будут просить 54$, то за один американский доллар будут брать 63 рубля, что является реальным показателем.

Вышеуказанный прогноз сделал журнал «Forbes». Издание для бизнесменов пишет: тех, кто верит в «радужные прогнозы» и в доллар по 55 рублей, почти не осталось, 2016 г. это четко показал. Стоимость барреля нефти не поднимется выше 56 долларов, она даже немного упадет до 54-х. Но поскольку ситуация на рынке нефти стабилизируется, дешевой нефти становится все меньше, а спрос и предложение скоро сравняются, рубль укрепится. Финансисты считают, что он может дорасти до отметки 60 рублей за доллар, как сегодня, и там и оставаться. Евро всегда стоило дороже, потому ЦБ продает его за 63,4 рубля, доллар – за 60, 66 рублей. Нетрудно вычислить и бивалютную корзину – 62 рубля. Об этом пишут «Ведомости».

В финансовом мире есть свои «оптимисты», прогнозы которых сбывают редко. Сайт www.forexpf.ru рассматривает ситуацию с валютой в США и ЕС в новом году, указывая на то, что теракт в Берлине так или иначе подорвет экономику страны и Европы. Российский рубль – валюта зависимая и от нефтяных котировок, и от ситуации в мире, потому рост его курса может быть стремительным, а может и скатиться вниз до 85 рублей за доллар.