Михаил Прохоров сумел найти покупателя на «ОПИН»: его замучили долги, потому и пришлось найти платежеспособного покупателя. Издание «КомерсантЪ» сообщает, кто купил у Прохорова 91% акция. Банкир Роман Авдеев и его компания «Россиум» выкупили активы «ОПИНа» и нашли им новых владельцев. Так же издание, ссылаясь на господина Авдеева, сообщает: все проекты, закрепленные за «ОПИНом», переходят «Россиуму».

«Довесок», который получит девелоперская компания Авдеева – стадион «Торнадо» и земля, которая при нем, — 28 тыс. га. Сумма сделки сторонами не разглашается, но обе стороны друг к другу претензий не имеют. Долги Михаила Прохорова не дали возможности выбора, поскольку составляли 18 млрд. рублей. «ОПИН» не приносил доходов, убыток в этом году летом составлял 228 млн. рублей. По оценке независимых экспертов, Михаилу Прохорову грозили и большие убытки, но он выиграл на «колебании валют». Разные СМИ говорят по-разному, но по их оценкам, за «ОПИН» дали 2,5-2,9 млрд. рублей, больше трех никто платить бы не стал. Это сравнительно меньше долгов, а ликвидных активов в том имуществе, которое ускорено распродается, совсем немного. Реально продать можно базу компании «ОПИН» в виде квартир, домов, земель под строительство – еще 10 млрд. руб., но продавать придется два года, а это – время. Банкир отлично понимает положение вещей и распродажу купленного у Прохорова начнет с ценных бумаг.

«ОПИН» просуществовал 14 лет, поскольку был детищем двух партнеров и друзей в лице Михаила Прохорова и Владимира Потанина. Пока они работали вместе – был доход, наращивался капитал, все больше процентов акций переходило в их пользование. Но на каком-то этапе Прохоров решил пойти своим путем, Потанин не допускал такого развития событий и устроил скандал. Но Владимир Потанин в конечном итоге вышел из ситуации с землями «Красной Поляны» и доходным горнолыжным курортом «роза Хутор», а Михаил Прохоров – с долгами.